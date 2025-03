Ilgiorno.it - Treni dimezzati a Osnago e Airuno, la petizione dei pendolari: dateci fasce di garanzia

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 15 marzo 2025 – Corse dimezzate in settimana, cancellate la domenica. Ma inon ci stanno e raccolgono le firme da mandare in Regione. Da martedì sulla linea S8 Milano–Lecco via Carnate, tra le più frequentate della Lombardia, ifermeranno solo una volta all'ora invece che ogni mezz'ora alle stazioni di, fino al 24 aprile in direzione di Lecco, poi dal 27 aprile al 21 giugno verso Milano. La domenica invece non effettueranno alcuna fermata ad. La riduzione del servizio dipende dai lavori di ma manutenzione tra Monza e Calolziocorte. Iche non fermano verranno sostituiti con bus navetta. La soluzione però non piace ai: le fermate dei pullman saranno lontano dalle stazioni, da raggiungere a piedi, e si stimano fino a 30 minuti di viaggio in più.