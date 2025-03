Ilgiorno.it - Tremezzina, camion e bus sulla Regina: scattano i divieti

(Como) – Tornano in vigore a partire da oggi e fino al prossimo 15 novembre le limitazioni alla circolazione per i mezzi pesanti lungo la statale, nel tratto che da Colonno porta a. I pullman turistici potranno viaggiare solo in direzione Nord per il rientro dovranno fare il giro del Lago passando da Lecco mentre inon potranno transitare di giorno ma solo durante la notte. Un provvedimento disposto da Anas, con l’avvallo di Comuni, Prefettura e Provincia pensato per scongiurare l’incrocio di mezzi pesantistretta strada che costeggia il lago, in particolare nel tratto didove per la presenza di strettoie si rischia di rimanere incastrati. Anche per questo il provvedimento prevede l’impiego di movieri che avranno il compito di sorvegliare i punti più a rischio.