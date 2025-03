Notizie.com - Trema tutto il sud Italia, terremoti ai Campi Flegrei e sulla Costa Garganica: cosa sta accadendo

Leggi su Notizie.com

Due fortia poco meno di un’ora di distanza si sono verificati oggi, venerdì 14 marzo, nel sud dell’.Are sono state le regioni Campania e Puglia. Le scosse si sono infatti verificate nei, dove è ancora tanta la paura per il sisma di magnitudo 4.4 verificatosi due notti fa, eil sudaista(ANSA FOTO) – Notizie.comPartiamo dall’area flegrea, interessata dall’acutizzarsi del fenomeno del bradisismo, che comporta il sollevamento del suolo. Qui periodicamente si verificano sciami sismici che stanno scuotendo l’intera popolazione delle città di Pozzuoli e di alcuni rioni di Napoli. L’attenzione è altissima in quanto la zona non è altro che la caldera di un cosiddetto supervulcano.