Trattore impazzito schiaccia agricoltore: muore 50enne

Teramo - Incidente mortale nelle campagne teramane:perde la vitato dal suocingolato mentre lavorava nei campi di famiglia Questa mattina, intorno alle 8:50, in località Feudi di Cellino Attanasio, si è verificato un tragico incidente agricolo che ha causato la morte di Mauro Cerqueti, uncinquantenne del posto. Cerqueti stava lavorando nei terreni della sua azienda familiare quando è stato travolto dal suocingolato con rimorchio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era sceso dal mezzo per motivi ancora da chiarire quando ilsi è improvvisamente messo in movimento, investendolo e causandogli ferite mortali. Un giovane presente nelle vicinanze è intervenuto prontamente per spegnere il mezzo, ma purtroppo per Cerqueti non c'è stato nulla da fare.