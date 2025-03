Sport.quotidiano.net - Trasferta ad alta tensione. Brescia contro Frosinone. Rondinelle, cambio di rotta per volare fuori dai pericoli

La sfida che ildovrà cercare di superare oggi alle 15 è di quelle che non ammettono vie d’uscita. In casa delledevono cercare di fare risultato per allontanarsi dalle posizioni più calde della classifica. Il momento è estremamente delicato, ma Rolando Maran (nella foto) ribadisce la sua fiducia: "Purtroppo ci trasciniamo le scorie di questo momento difficile. Le risposte che ho avuto dal campo sono buone – riconosce l’allenatore –. Sull’impegno e la partecipazione di tutto il gruppo non c’è niente da dire. Tutti si sono allenati bene. Adobbiamo giocare con coraggio e raggiungere l’obiettivo che tutti vogliamo". Per quel che riguarda la formazione, l’allenatore biancazzurro, che ha confermato di voler rimanere concentrato sulle vicende del campo e di non lasciarsi distrarre dalle voci che circondano la società, deciderà soltanto all’ultimo se tornare al 4-3-2-1 oppure dare un seguito alla difesa a tre vistail Cesena.