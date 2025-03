Dayitalianews.com - Tragedia a Desenzano del Garda: scontro frontale, morta donna di 31 anni

Leggi su Dayitalianews.com

L’auto si è scontrata e distrutta totalmente in unocon un mezzo pesante. Sull’incidente potrebbe avere influito la pioggia che in quel momento cadeva nella zona rendendo scivoloso l’asfalto.Una giovanedi 31la notte scorsa (15 marzo) in un incidente stradale lungo la strada provinciale adel, in provincia di Brescia. Laguidava un’auto che si è scontrata frontalmente con un camion ed èsul colpo. La notizia è stata riportata da Il Giornale di Brescia.Le ipotesi sulle cause dell’incidenteleSull’incidente potrebbe avere influito la pioggia che in quel momento cadeva nella zona rendendo scivolosa la strada anche se la dinamica dello sconto rimane da accertare. Sul posto dellasono intervenuti la Polstrada, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.