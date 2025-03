Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-03-2025 ore 18:30

Luceverdedai trovati all'ascolto al microfono Sonia cerquetani domani domenica 16 Marzo è in programma La trentesima edizione della maratona disaranno circa i partecipanti si snoderà per tutto il centro storico toccando anche il quartiere San Paolo Ostiense Flaminio e della Vittoria la partenza dei Fori Imperiali alle 8 l'arrivo al Circo Massimo moltissime le strade chiuse per l'evento già dalle 7:30 saranno sospese 10 linee bus del trasporto pubblico Molte le corse che saranno dei a te mentre la stazione metro Colosseo resterà chiusa i treni quindi transiteranno senza fermare la riapertura delle strade prevista intorno alle 15:30 sempre domani all'Olimpico alle 16 il programma l'incontro di calcioCagliari previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico ma per i dettagli di queste potete consultare il sito