Traffico Roma del 15-03-2025 ore 16 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino alle 20 in corso della manifestazione per l'Europa che vede la presenza di decine di migliaia di persone in Piazza del Popolo non si escludono ripercussioni nell'area circostante che saranno circa 30 mila i Corridori che domenica mattina parteciperanno alla trentesima edizione della maratona dila gara partirà intorno alle 8 dai Fori Imperiali e oltre che per il centro storico passerà nei pressi della Basilica di San Paolo piramide l'isola Tiberina Castel Sant'Angelo e lungotevere il Foro Italico Ponte Milvio l'Auditorium del Circo Massimo Dove per quest'anno è fissato il traguardo tra sabato e domenica scatterà la chiusura di via di San Gregorio mentre dalle 7:30 circa è prevista la chiusura dell'intero percorso saranno temporaneamente sospese 10 linee di bus e resterà chiusa la fermata Colosseo della metro B per cui treni Ti terranno senza fermare