Traffico Roma del 15-03-2025 ore 14 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazioneservizi per la mobilità oggi nel corso del pomeriggio a partire dalle 15:15 allo stadio Olimpico Italia Irlanda appuntamento finale della Sei Nazioni di rugbyil piano viabilità e sosta e sumobilita.it in centro invece sempre nel corso del pomeriggio di Erno manifestazioni a piazza Barberini bocca della verità e Piazza del Popolo possibili chiusure e deviazioni bus i dettagli e gli aggiornamenti sono sulmobilita.it