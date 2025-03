Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-03-2025 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno ben trovati all'ascolto dalla redazione oggi pomeriggio a Piazza del Popolo la manifestazione per l'Europa tesi e decine di migliaia di persone non si escludono quindi ripercussioni le zone circostanti e in particolare in piazzale Flaminio quindi Al Muro Torto nonché sul lungotevere sempre nel pomeriggio il 6 Nazioni di rugby con l'Italia che sfiderà la rappresentazione irlandese in uno stadio Olimpico tutto esaurito il calcio d'inizio alle 15:15 inevitabili riflessi per ilprima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria Oltre che su entrambi Lungotevere anche sulla tangenziale Sono 18 lo ricordiamo le linee del trasporto pubblico tra autobus e tram che raggiungono l'area del Foro Italico infine da segnalare per oggi l'iniziativa ama il tuo quartiere a cura dell'azienda Municipale ambiente per la raccolta dei rifiuti ingombranti con l'apertura delle isole ecologiche dalle ore 8 alle ore 12:30 coinvolti municipi 278 11 e 15 maggio informazioni su queste altre notizie sul sito