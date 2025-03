Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-03-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ventola di questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità alNon molto quello registrato al momento sulla rete viene a cittadina giornata caratterizzata dal tempo che continua ad interessare gran parte del Lazio nel terrore invito la massima cautela nella guida oggi pomeriggio Piazza del Popolo la manifestazione per l'Europa tesi e decine di migliaia di persone non si esclude quindi ripercussioni nelle zone circostanti in particolare in piazzale Flaminio e quindi Al Muro Torto nonché sul lungotevere sempre nel pomeriggio già Sei Nazioni di rugby l'Italia che sfiderà la rappresentazione irlandese in uno stadio Olimpico tutto esaurito il calcio d'inizio 15:15 inevitabili riflessi per ilprima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria Oltre che su entrambi Lungotevere anche sulla tangenziale Sono 18 lo ricordiamo le linee del trasporto pubblico tra autobus e tram che raggiungono l'area del Foro Italico infinita per oggi l'iniziativa ama il tuo quartiere a cura dell'azienda Municipale ambiente per la raccolta dei rifiuti ingombranti con l'apertura delle isole ecologiche dalle 8 alle 12:30 con I municipi 278 11:15 maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito