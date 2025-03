Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo in tratti saltuari a seconda della avanzamento del cantiere frequente quindi la formazione di rallentamenti nelle direzioni lavori Questa notte sulla A1 Roma Firenze a partire dalla mezzanotte chiusura dell'autostrada tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma per le provenienze da Firenze ci sarà l'uscita obbligatoria al casello di Orte termine dei lavori e la riapertura Domattina alle 5 a Roma fino alle 20 di questa sera manifestazione per l'Europa che vede la presenza di decine di migliaia di persone in Piazza del Popolo non si escludono quindi ripercussioni nell'aria circostante al momento sulla metro a sono chiuse le stazioni Spagna e Flaminio disagi anche per i mezzi di superficie con imitazioni e ritardi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.