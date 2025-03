Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-03-2025 ore 09:30

luce verdeBuongiorno dalla redazione Bentrovatinella norma quello registrato al momento sulle principali strade delnessuna segnane degli Evo quindi nessun impedimento accordi autostrade e tangenziali A proposito di autostrade da segnalare i lavori previsti questa notte sulla A1 Roma Firenze a partire dalla mezzanotte e chiusura dell'auto sole tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma per lei proveniente da Firenze ci sarà quindi lucido obbligatorio al casello di Orte il medesimo casello di Orte resterà naturalmente chiuso per entrare in autostrada verso Roma termine dei lavori la riapertura domani mattina alle 5 sulla A1 Roma Napoli da segnalare invece che a partire dalle ore 22 l'area di servizio La Macchia est area di servizio situata tra Anagni Fiuggi in direzione Roma resterà chiusa aldalle ore 18 chiuso il parcheggio dedicato e mezzi pesanti all'interno della stessa area di servizio domani mattina alle 6 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale