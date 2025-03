Superguidatv.it - Tradimento, trame turche: Güzide accusata del tentato omicidio di Tarik

Sembra proprio non esserci pace per la giudice, che nelle prossime puntate(Aldatmak) sarà costretta a difendersi anche da un’accusa di. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.Anticipazionifirma la sua “condanna”La storyline prenderà il via nel momento in cuideciderà di diseredare i figli maggiori Oylum e Ozan a favore della piccola Öykü. L’ex marito dideciderà di escludere i figli avuti dal precedente matrimonio e lasciare invece il suo ingente patrimonio alla bambina avuta da Ye?im.Nonostante le divergenze avute con quest’ultima – che lo condurranno a negarle anche lo stretto necessario per vivere – Yenersoy redigerà un testamento nel quale dichiarerà di voler lasciare tutto alla bambina. Una decisione pericolosa, visto che Ye?im sarà la tutrice della piccola.