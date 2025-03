Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 15 marzo 2025 in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 15– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 94 e 95 in.Dopo il furto dell’auto, Zelis e Ozan si avventurano nel bosco fino a trovare una casa, dove una coppia di anziani offre loro rifugio. Qui, chiamano la polizia per denunciare il furto.Guzide fa visita a Yesim per intimarle di smettere di infastidirla. Mentre Guzide si allontana, sopraggiunge Tarik che comunica a Yesim che dovrà attendere il processo in carcere..