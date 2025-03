Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni, Yesim esce di prigione? Colpo di scena

Leggi su Latuafonte.com

finisce in carcere nelle nuove puntate italiane di. Leturche segnalano duri momenti che la compagna di Tarik affrontare nella. Facendo il punto della situazione, il motivo per cuiviene arrestata riguarda la morte di Burcu. Infatti, è stata lei a uccidere la sua amica. Guzide, Oylum, Ozan, Sezai e gli altri protagonisti sono certi che la donna abbia commesso questo omicidio, ma devono dimostrarlo. Ad aiutarli ci pensa Elmas. L’avvocatessa ria far finire il caso disotto l’attenzione di un giudice abbastanza severo, che la crede responsabile del delitto. Ma dopo essere stata arrestata ria uscire diturche:arrestata, Tarik la salverà?Leggi anche:, Oylum sposa Tolga? Due matrimoni in vistasa che può essere incastrata da un video che Oylum e Tolga utilizzano per ricattarla.