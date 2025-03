Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni domani 16/03: la scoperta di Tolga, chi è Nildan

Cosa accadrà nella puntata dididomenica 16 marzo 2025? I protagonisti della serie TV turca tengono compagnia al pubblico di Canale 5 anche nel pomeriggio del weekend e lesegnalano grandi colpi di scena. In particolare, al centro dell’attenzione vedremo ancora Oylum e, la sua cui storia d’amore subisce un altro duro colpo. Non solo, la figlia di Guzide si ritrova anche ad affrontare una situazione spiacevole, quando becca suo padre Tarik insieme a una giovane donna,puntata di16 marzo:furioso, Tarik conNella puntata di domenica 16 marzo 2025, Oltan torna attivo, ma deve affrontare un altro momento drammatico. Il suo ex dipendente, Refik, vuole vendetta contro di lui in quanto è stato licenziato. Minaccia prima di ucciderlo e poi si scaglia contro Zelis, chiedendole di portare tre milioni di dollari al cantiere entro due ore.