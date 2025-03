Iltempo.it - Traballa l'inchiesta Brugnaro. Il dossier della difesa: "Accuse dei pm illegittime"

L'dei pm veneziani che ha travolto il sindaco Luigie il direttore generale Morris Ceron sarebbe illegittima. È quanto emerge dagli atti, depositati a conclusione dell'indagine, di quel terremoto giudiziario che vede al centro l'assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, finito sotto la lente dei pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini. Era il 16 luglio scorso, quando gli indagati furono dati in pasto alla stampa in una conferenza in cui l'allora procuratore Bruno Cherchi, dichiarò: «Forse (l'avviso di garanzia al sindaco, ndr) poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attivitàProcura abbiamo ritenuto che fosse messo a conoscenza. Non c'è niente di segreto per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare, nonostante non sia stato nemmeno attinto da perquisizione».