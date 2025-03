Inter-news.it - Tra Inter e Milan duello di mercato all’orizzonte? Piace un profilo!

Leggi su Inter-news.it

potrebbero duellare sulin vista dell’estate.tanto un nome a centrocampo e arrivano conferme.DERBY DIO IN VISTA – Niccolò Ceccarini, su TMW, parlando deldelfa riferimento anche all’in merito ad un ipoteticodicheesserebbe il genoano Morten Frendrup: «Ilsta portando avanti alcuni piani già stabiliti da tempo. E per il centrocampo i rossoneri sono sempre in pole position per Samuele Ricci. Unesse che parte da lontano. Il lavoro delparte da lontano e ora l’obiettivo è convincere Cairo a cederlo a giugno, anche se serviranno non meno di 30 milioni. Nel frattempo tra le alternative in Italia oltre a Frendrup, su cui sta facendo una riflessione anche l’, è spuntato il nome di Fabbian del Bologna.