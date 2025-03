Juventusnews24.com - Torricelli sta con Thiago Motta: «Il progetto non può durare solo sei mesi. Ci sono stati tanti infortuni ed è mancata questa cosa»

di Redazione JuventusNews24sta con: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore della Juve sul momento dei bianconeriL’ex calciatore della Juveha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento dei bianconeri e il futuro diÈ DA JUVE ? – «Credo di sì, la Juve ha fatto unper creare valore in casa e la scelta surispecchiaesigenza. Ilnon puòseie quasi mai la Juve ha fatto fuori un allenatore a metà stagione. Secondo me ilpuò essere valido, poi ovviamente bisogna centrare la qualificazione alla Champions League che è fondamentale per gli investimenti dell’anno prossimo. Ma ciancora tante partite ed tutto aperto, bisogna aspettare la fine per avere una percezione complessiva.