Anteprima24.it - Torrecuso, l’opposizione: “PUC e territorio, l’operato di Iannella è un mix di superficialità e incompetenza”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiPUC e, il gruppo di opposizione consiliare del comune dipunta l’indice contro “il totale immobilismo del sindaco Angelinoe della sua squadra” si legge in una nota.Quella relativa al Piano Urbanistico Comunale può essere definita una storia infinita. “A dire il vero oseremmo dire una storia mai nata per l’amministrazione, considerato che parliamo di una vicenda su cui si registra vuoto e assenza da molti anni.Ed ecco cherisulta ancora oggi essere un Comune senza uno strumento urbanistico che sia al passo con i tempi. Il PUC, dobbiamo ricordare, costituisce uno strumento di importanza fondamentale per la pianificazione delle trasformazioni territoriali e urbanistiche.Dall’inizio del mandato – aggiunge – abbiamo più volte avanzato solleciti in tal senso.