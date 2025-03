Tornado mortali negli Usa | almeno 20 vittime Camion ribaltati e tempeste di polvere – I video

Leggi su Open.online

È di20 morti il bilancio dei violentiche hanno colpito nella giornata di sabato 15 marzo la parte centrale degli Stati Uniti. I territori più interessati dalla tempesta sono il Missouri, il Texas e l’Arkansas, che fanno parte del cosiddettoalley (in italiano, «corridoio dei»), così chiamato proprio per l’alta frequenza con cui si verificano eventi meteorologici di questo genere. Nel 2024, secondo l’Agenzia nazionale per gli oceani e l’atmosfera 54 persone sono morte in incidenti legati aiUsa.Il passaggio deiIn Arkansas, dove si sono verificatetree 29 feriti nelle ultime ore, la governatrice Sarah Huckabee Sanders ha dichiarato lo stato di emergenza, che durerà per due settimane. «Forti temporali ehanno colpito l’Arkansas e continuano a causare pericoli, difficoltà e sofferenze in tutto lo Stato, il che, a sua volta, giustifica questa azione esecutiva», ha affermato la governatrice repubblicana.