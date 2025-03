Ilrestodelcarlino.it - Tornado a Bentivoglio (Bologna), alberi caduti e danni. Cosa è successo

15 marzo 2025 – L'allerta meteo sembra non mollare l'Emilia Romagna. Immagini e testimonianze paurose quelle che arrivano da Bentivoglio dove, verso le 16, si è abbattuta una forte precipitazione con grandine e violente raffiche di vento. Sul territorio si era inoltre formata una tromba d'aria che, per fortuna, si è smorzata sul nascere. Gravi i danni che in più zone del paese della Bassa si sono rovesciati. Nessun danno a cose o persone per fortuna. Così il sindaco Alice Vecchi: "In seguito alle forti raffiche di vento, pioggia e grandine abbattutesi poco fa, vi sono diversi alberi caduti sul territorio comunale. Prestare attenzione soprattutto nelle frazioni di Santa Maria in Duno, di San Marino e in via Vietta. Le squadre della Protezione Civile di Bentivoglio, di Idria e il corpo della Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera sono impegnate anche nella chiusura di un fontanazzo che si è aperto in via Saletto al confine territoriale Nord con Altedo".