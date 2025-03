Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Salviamo la montagna’. Migliaia di tamerici da piantare: "Così proteggiamo il territorio"

"Salviamo la montagna", atto diciannove. L’Asd Cinghialai Osteria Grande, l’Ekoclub, la squadra cinghialai del bar Corona e altre associazioni venatorie dellanciano l’appello alla cittadinanza per un doppio appuntamento che chiamerà a raccolta anche i bambini delle scuole elementari della frazione e del capoluogo, con un solo, unico e importantissimo scopo: salvaguardare la montagna. L’iniziativa che vide gli albori ad inizio millennio, interrotta solamente negli anni della pandemia, in quattro lustri ha contribuito in modo determinante a offrire un’ulteriore tutela ale a chi risiede nelle due vallate incluse nel progetto, quella del Sillaro e la Val Quaderna, mettendo a dimora una media di 35mila talee ogni anno. Un bosco di future, insomma, sulla cui utilità dettaglia Giulio Dall’Olio dell’Asd Cinghialai Osteria Grande.