Torino-Empoli Streaming Gratis | l’anticipo di Serie A in Diretta Live

Dopo la vittoria in rimonta del Milan sul Como, la ventinovesima giornata diA proseguirà con la sfida traed, che si affronteranno allo Stadio Olimpico Grandealle ore 20.45 e che chiuderanno il programma di questo sabato.Il momento diÈ reduce da unadi tre risultati utili consecutivi il, che stasera avrà l’occasione di accorciare il distacco sulla decima posizione occupata dall’Udinese, sconfitto dal Verona. Dopo i due successi con Milan e Monza, i granata non sono andati oltre il 2-2 contro il Parma, con più di qualche rimpianto per non aver amministrato al meglio il vantaggio in due occasioni. Con i toscani la formazione di Vanoli vorrà dunque tornare subito a vincere.Non fa registrare un successo da ben tredici partite invece l’, che in questo lasso di tempo ha conquistato la miseria di tre punti, con la classifica che si è fatta decisamente buia.