Internews24.com - Torino Empoli 1-0, decide Vlaši?. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione1-0,il match la rete di?: lainA nel corso del 29° turnoTermina qui, 1-0 il risultato finale. Vanoli e i suoi possono sorridere per il successo in casa ottenuto grazie alla rete di?; il croato la sblocca al 70?. Le statistiche dicono 15 tiri per l'contro gli 13 dei granata, malgrado questo vantaggio i toscani non sono riusciti però ad agguantare il match che li condanna a restare nella parte bassa anzi, bassissima della. La squadra di D'Aversa si trova al diciottesimo posto con soli 22 punti, pochi per una squadra che vuole salvarsi. Ecco comelainA.INTER 61NAPOLI 60ATALANTA 58JUVENTUS 52LAZIO 51BOLOGNA 50MILAN 47ROMA 46FIORENTINA 45UDINESE 4038GENOA 35COMO 29VERONA 29CAGLIARI 26LECCE 25PARMA 2522VENEZIA 19MONZA 15