Palermotoday.it - Tonfo con la Cremonese, Dionisi sui fischi: "Chi entra ha un macigno addosso, in 4 avevano i crampi"

Leggi su Palermotoday.it

“Il loro 2-1 ha cambiato la gara, così come la nostra stanchezza: in quattro sono usciti con ie altri due sono rimasti in campo nonostante le condizioni fisiche precarie. Non ci siamo dimostrati all’altezza, dal punto di vista della personalità, quando la partita è cambiata”.Alessio.