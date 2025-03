Biccy.it - Tommy Cash risponde a uno streamer italiano che ha fatto la sua imitazione

Checché ne dica Caterina Balivo in prima fila a cadenza settimanale contro Espresso Macchiato di, il singolo è una hit e all’Eurovision Song Contest spaccherà. Il brano sui cliché italiani (accusato di aver oltrepassato il limite con la frase ‘sudo come un mafioso’), è diventato virale anche nel nostro Paese e moltissimi lo hanno ballato. Da Emis Killa a Giorgio Panariello fino a Pierpaolo Pretelli con tanto di parrucca e mega cravatta. A farlo è stato anche Il Rosso, uno deglipiù famosi d’Italia e un tempo amico anche di Fedez (hanno litigato, il nuovo BFF del rapper ora è Ale Della Giusta, ndr).Ecco il video:@ilrossopiubelloditiktok3? suono originale – RTL102.5Al contrario delle altre parodie, questa de Il Rosso è stata notata anche dache gli ha ironicamente commentato: “I don’t remember doing this“, ovvero “Non ricordo di averlo“.