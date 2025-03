Lopinionista.it - Tom & Jerry festeggiano l’ottantacinquesimo anniversario

In programma un anno di celebrazioni in Italia e nel mondo con esperienze, incontri, nuovi prodotti e programmazioni tvMILANO – Tom– il leggendario duo formato da un gatto e un topo entrati nella storia della cultura pop mondiale –il loro 85°: un successo globale all’insegna di iconiche birichinate e risate senza fine con l’amatissima coppia che, fin dal suo debutto nel 1940, ha deliziato il pubblico di tutto il mondo con la sua giocosa rivalità, conquistando un suo spazio nell’immaginario collettivo.Usciti per la prima volta dai fogli da disegno alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e all’ombra della Grande Depressione, Tomsono nati dal desiderio di creare una serie di cartoni animati in grado di accendere l’immaginazione in un mondo annebbiato.