Zonawrestling.net - TNA: Tessa Blanchard tra vittoria e polemiche per la sua nuova gimmick a TNA Sacrifice

resta una figura controversa nel mondo del wrestling.Prima di TNA, in un’esclusiva digitale,ha inviato un messaggio alla sua avversaria, Léi Y?ng Lee. Tuttavia, il suo abbigliamento e il modo in cui si è espressa hanno suscitato, con alcuni fan che hanno giudicato il personaggio di cattivo gusto.EXCLUSIVE:has a message for @TheLeiYingLee ahead of their match at #TNATONIGHT LIVE on TNA+! Check out the new pricing plans and subscribe to TNA+ NOW: pic.twitter.com/NKpM3gRJKA— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 14, 2025 La spresentazione si è potuta notare anche nell’ingresso dia TNADiamonds are forever.arrives at #TNA. Watch #TNAon TNA+: pic.