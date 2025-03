Zonawrestling.net - TNA: Sangue, sudore e tradimenti, il 10-man tag steel cage match più caotico di TNA Sacrifice

Leggi su Zonawrestling.net

?A TNA, si è svolto un attesissimoa dieci uomini. La squadra composta dal campione mondiale TNA, Joe Hendry, Matt Hardy, Elijah, Leon Slater e Nic Nemeth ha affrontato The System (Eddie Edwards, Brian Myers e JDC) insieme ai Colóns (Orlando e Eddie Colón).La costruzione di questo incontro è iniziata il 20 febbraio 2025, quando Joe Hendry è stato interrotto durante un concerto sul ring dall’arrivo dei Colóns. La situazione è degenerata fino a coinvolgere The System e altri lottatori, portando all’annuncio di questo epico scontro a squadre all’interno di una gabbia d’acciaio. Ilè iniziato con due lottatori sul ring, seguiti dall’ingresso di un nuovo membro ogni minuto e Eddie Edwards e Elijah hanno dato il via all’incontro. Grazie alla vittoria di Edwards su Slater nella puntata di iMPACT! del 13 marzo, la sua squadra ha ottenuto il vantaggio numerico, permettendo l’ingresso anticipato di Brian Myers.