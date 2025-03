Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Cartoceto-Frontignano: orari, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale

Sesta e penultima frazione allanellasila: primo e unico arrivo in salita, domani la passerella finale a San Benedetto del Tronto. Andiamo a scoprire laodierna nel dettaglio con, programma esi fa sul serio, va arsi la. 3508 metri di dislivello, non c’è un attimo di respiro in una giornata ricca di saliscendi. L’attesa però è tutta per il finale: l’ascesa conclusiva che porta ad Ussita misura 7,6 chilometri con pendenza media al 7,9% ed un tratto centrale costantemente oltre il 10%.ALTIMETRIAPROGRAMMA SESTASabato 15 marzo(163 km)o di partenza: 12:50o di arrivo: 17:00 circaSESTA: COME VEDERLA IN TV E STREAMINGDiretta tv: RaiSport HD (15.