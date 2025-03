Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025, tappa 6: frazione e maglia azzurra ad Ayuso. L'ordine d'arrivo

Frontignano (Perugia), 15 marzo– La6 dellaporta la corsa da Cartoceto (Pesaro Urbino) a Frontignano (Perugia) dopo 163 km: tra i 2 GPM da scalare, tra i quali quello che conduce all', e i 3.400 metri di dislivello, si tratta dellaregina della Corsa dei Due Mari, che premia Juan, l'uomo più atteso che non delude le aspettative quando la strada si impenna. Merito dello spagnolo, ma anche del forcing imposto dalla sua UAE Team Emirates XRG (e in particolare dal funambolico Isaac Del Toro, capace pure di arrivare non lontano dal proprio capitano), che prima va a riprendere la fuga e poi fiacca la resistenza degli avversari. Lo spagnolo si prende in un colpo solo lae lanonostante la strenua resistenza di Filippo Ganna, che perde contatto ma non va alla deriva, salvando il terzo gradino del podio: sul secondo ci va Antonio Tiberi, che come suo solito sale del suo passo e riesce così a non andare fuori giri.