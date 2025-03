Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatica, quinta tappa tra Ascoli e Pegola. Ganna, giù la catena . Dversnes festeggia

Impresa di Fredrikche ieri ha vinto ladella-Adriatico daPiceno a Pergola, per un percorso lungo 205 chilometri. Il norvegese della Uno-X Mobility ha preceduto al traguardo Mathieu Van der Poel, della Alpecin-Deceuninck, e lo spagnolo Roger Adria della Movistar Team. Il leader della classifica generale, Filippo, non è riuscito a partecipare alla volata finale a causa di un imprevisto. Nell’ultimo chilometro ha dovuto fare i conti con un salto diche lo ha costretto ad un cambio di bici volante ma, nonostante questo contrattempo, è rimasto in testa alla classifica generale grazie alla neutralizzazione del tempo, avendo 22“ di vantaggio su Ayuso e 29“ su Tiberi. Il tutto grazie alla regola dei 3 chilometri che equipara il crono a chi, entro questa distanza, ha subito un problema meccanico o una caduta rispetto al gruppo di appartenenza, per cui alla fine il ciclista lombardo ha mantenuto la maglia azzurra.