Tiribocchi sull’Inter del Triplete | Era una squadra cattiva di corsa ma umile! I miei gol ai nerazzurri? Mi ricordo che…

di Redazionedel: «Era una, di, ma! Igol ai? Miche.» Le parole dell’ex attaccanteIntervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24, Simoneha parlato cosi delladel.Lei nella stagione 2009/2010 ha segnato sia all’andata che al ritorno all’Inter che avrebbe poi vinto ilin quella stagione. Cheha di quella? Pensa che ci possano essere delle similitudini con l’Inter di oggi di Inzaghi?«Era una, rognosa, di. Unacon grande qualità ma soprattutto. Secondo me è diversa dall’Inter di oggi. Non per questo che una è più forte e l’altra più debole o viceversa, sono solamente diverse. L’Inter di oggi è molto fisica ma anche molto tecnica, ha un attacco decisamente forte anche se nell’Inter delin attacco c’erano Milito, Eto’o, c’erano giocatori fortissimi.