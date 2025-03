Biccy.it - Tim Kruger, l’amico svela retroscena drammatici: “Sfruttato da TimTales, marito violento”

Leggi su Biccy.it

Arturo Saiz, amico di Tim, nel ricordarlo su Instagram dopo la sua prematura scomparsa a causa di un incidente domestico, hato alcuni. Le sue parole dipingono Grobes Geraet, compagno di vita dell’attore, come une abusante.“Sono distrutto dalla morte di Marcel. Sono molto triste, perché avremmo dovuto vederci un mese fa, ma non è stato possibile. Non ho avuto l’occasione di dirgli, ancora una volta, quanto fosse una persona meravigliosa, amorevole e unica” – Ha scritto – “Molti conoscevano il personaggio, ma in pochi conoscevano davvero la persona straordinaria che era: introverso, con una forte fobia sociale, sensibile e timido“.Tim: “da”Arturo Saiz ha poito alcuniparlando di sfruttamento, violenza e amore tossico.