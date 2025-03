Juventusnews24.com - Thiago Motta torna su Juve Atalanta: retroscena di spogliatoio del tecnico. Così ha reagito la squadra dopo lo 0-4 dell’Allianz Stadium

di RedazionentusNews24, allenatore della, svela unsu: ecco cos’è successola partitaha commentato unrelativo anella conferenza precedente alla sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole.COSA HA LAVORATO MENTALMENTEL’– «Il risultato è stato difficile da digerire. Ho fatto l’analisila partita ma continuo sulla stessa linea: abbiamo fatto 40 minuti fatti bene ma possiamo migliorare perché sapevamo della difficoltà di affrontare unache avrebbe giocato sui nostri errori, per caratteristiche e strategia. Ne abbiamo commessi tantissimi. Loro sono forti in ripartenza,questa partita non eravamo contenti, arrabbiati, pensavamo di fare in un modo diverso questa partita.