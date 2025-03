Juventusnews24.com - Thiago Motta sente più pressione in questo momento? L’allenatore della Juventus reagisce così alla domanda in conferenza: ecco come ha risposto

di RedazioneNews24, allenatoreJuve, ha parlatoche avverte inmolto complicato:le sue paroleNel corsostampa di presentazione di Fiorentina Juve,ha parlatoche avverte inmolto difficilesua avventura bianconera.le sue parole.C’È PIU’– «Abbiamo sempre la responsabilità di dare il massimo, l’obbligo di dare il massimo. I ragazzi si sono sempre impegnati, in allenamento e in partita, a volte è andataavevamo preparato altre volte non siamo stati capaci. Siamo concentrati sulla prossima partita, tutto il resto sarebbe sbagliato pensarlo. La prossima partita è la cosa più importante. Dobbiamo prepararci al meglio fisicamente e mentalmente per affrontare la Fiorentina e arrivarevittoria finale che è il nostro grande obiettivo».