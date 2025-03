Calcionews24.com - Thiago Motta: «Preoccupato per il futuro? Quello che conta è migliorare su quell’aspetto. Sugli infortuni…»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara decisiva contro la Fiorentina di Palladino In conferenza stampa, l’allenatore della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match contro la Fiorentina. Le parole riportate da Juventusnews24. INDISPONIBILI E CHE PARTITA SARA’ FIORENTINA JUVE – «In più abbiamo Rouhi, Savona .