Internews24.com - Thiago Motta in conferenza: «Il mio futuro non è la priorità! Sono il primo a mettersi in discussione»

di Redazionein: «Il mionon è lailin» Le parole del tecnico della JuventusIntervenuto instampa, il tecnico della Juve,, ha parlato cosi delle voci che lo vedrebbero in bilico.VOCI SUI SOSTITUTI E FAREBBE UN PASSO INDIETRO A FINE STAGIONE SE NON CENTRASSE IL QUARTO POSTO – «Penso solo alla Fiorentina. Totale fiducia della società? Sì, mi ha fatto grande piacere la vicinanza della proprietà questa settimana. Noi concentrati sulla Fiorentina».PREOCCUPATO PER IL SUO? – «Il mionon è la. Laè la squadra, la società e la partita di domani. Questa è la grande. Abbiamo fatto una grande preparazione, dobbiamo fare una grande partita domani per avere il risultato».