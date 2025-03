Theo Hernandez tradisce il Milan | è già tutto deciso

Leggi su Sportface.it

il: i tifosi restano di sasso, è giàper il futuro del francese. Addio al club rossoneroIl futuro diè uno dei rebus maggiori delche verrà. La prossima estate è in programma una nuova rivoluzione per il club rossonero dopo la deludente stagione attuale. Cambierà con ogni probabilità l’allenatore e c’è attesa per la scelta del direttore sportivo. Tra i calciatori in molti andranno via a partire da chi ha maggiormente deluso.Tornando al francesesembra portare all’addio. L’attuale contratto scade nel 2026 e la società non ha intenzione di assecondare la richiesta da 7 milioni di euro per rinnovare da parte dell’entourage. I primi negoziati hanno portato ad una fumata nera e le prestazioni della stagione in corso hanno convinto la dirigenza a non accettare quanto proposto dagli agenti del classe ’97.