Tvzap.it - “The Voice Senior”, nessun giudice si gira per la già nota cantante: è choc

Leggi su Tvzap.it

News tv. “The”,siper la già: è– Ieri sera, 14 marzo 2025, su Rai 1, è andata in onda la quarta puntata di “The“, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto alla quinta stagione. Al timone della trasmissione come sempre Antonella Clerici, accompagnata dai coach Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa. Un appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena. ( dopo le foto)Leggi anche: Bruno, chi è l’artista che sale sul palco di “The” e incanta tuttiLeggi anche: “Grande Fratello”, la bomba di Biagio D’Anelli sul televotoThe”,siper la già: èLoredana Bertè e Arisa si sono esibite in un duetto meraviglioso sulle note di Minuetto, il brano scritto da Franco Califano per Mia Martini.