The Voice Senior le pagelle della quarta puntata | Bertè tradita 9 caos tra coach ma Arisa è unica 7

L’appuntamento con Thedel venerdì è ormai una tradizione immancabile. Antonella Clerici, perfetta padrona di casa, ci accoglie con una metafora: niente trucchi, voci veraci e sapori straordinari, per una degustazione di canzoni indimenticabili. “E, come sempre, viva la vita”. Ladi Thedel 14 marzo 2025 è stata all’insegna delle Blind Audition: voci da brividi, che aspettano solo il loro momento, da tutta una vita. E che vita, che storie: grandi emozioni. Le nostre.Annamaria, la forza del riscatto: duetta con Loredanama sceglie Gigi. Voto: 9La storia di Annamaria Bove, quasi 66 anni, è forse quella che rappresenta tante, troppe donne nel mondo. “Mio padre cantava e amava suonare”. C’è un “ma”: Annamaria non riuscirà mai a perdonarlo per un fatto risalente a quando aveva 14 anni.