The Voice Senior la puntata comincia malissimo | il dettaglio che scatena il pubblico

News TV. La quarta puntata di The Voice Senior, andata in onda ieri sera, 14 marzo, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni, esibizioni sorprendenti e momenti indimenticabili. I coach Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio hanno continuato la formazione delle loro squadre, offrendo al pubblico performance di alto livello e interazioni coinvolgenti. La puntata si è aperta con una piccola "contestazione" da parte degli utenti dei social. È risaputo che le puntate del programma sono registrate, ma quanto meno dare l'illusione che non sia così? "Almeno cambiate gli abiti anche se fate le registrazioni nello stesso giorno!", è la richiesta avanzata da molti utenti, che hanno notato che – alla quarta puntata – i giudici hanno indossato gli stessi vestiti delle precedenti.