The Phantom Recensione | Beat ‘Em Up che porta il fumetto nel Gaming

Quando si parla di icone del, Thedi Lee Falk occupa un posto speciale nel cuore di molti appassionati, me compreso. Le sue avventure mi hanno accompagnato sin dall’infanzia, ispirando la mia immaginazione e alimentando la mia passione per il mondo dei comics. Per questo, l’annuncio di un‘em up dedicato al leggendario eroe mascherato da parte di Art of Play mi aveva riempito di entusiasmo. Purtroppo, l’esperienza di gioco si è rivelata ben lontana dalle aspettative.Un’icona delche meritava di piùL’idea di base è affascinante: un viaggio epico in stile arcade in cui Thee Diana si lanciano alla ricerca del loro figlio rapito, affrontando la pericolosa Singh Brotherhood. Le ambientazioni promettono varietà, spaziando dall’Africa all’India fino alle strade di New York.