Universalmovies.it - The Electric State | Recensione del film dei fratelli Russo

Leggi su Universalmovies.it

Diretto da Anthony e Joe– noti perlopiù per aver diretto diverse pellicole del Marvel Cinematic Universe, tra cui “Avangers: Endgame”, alla data odierna il secondodi maggior incasso worldwide nella storia del cinema – “The” è un enorme divertissement fantascientifico ispirato dalle tavole dell’artista svedese Simon Stålenhag, già fonte d’ispirazione per la serie targata Amazon Studios “Tales from the Loop”.Ilpresenta un’ambientazione ucronica in cui si ipotizza che nei primi anni ’90 del ‘900 ci stia stata una guerra tra umani e robot conclusasi con la vittoria umana e con la ghettizzazione dei robot in una zona denominata Zona d’Esclusione. In questo contesto muove i suoi passi Michelle, una giovane ribelle rimasta orfana, la quale dopo aver ricevuto la visita di un robot dalle fattezze di un cartone che guardava sempre con suo fratello Christopher decide di intraprendere un viaggio verso sud-ovest, sulle tracce di un medico con gli occhiali legato alla scomparsa della sua famiglia.