Lapresse.it - Thailandia, cede ponte superstrada in costruzione: almeno 5 morti

(LaPresse) – Undiinnella capitale thailandese Bangkok è crollato, uccidendocinque persone. Si tratta di quattro operai e un ingegnere. Funzionari hanno dichiarato che il crollo, avvenuto nelle prime ore del mattino nella zona sud-occidentale di Bangkok, ha causato il ferimento di altre 24 persone che si trovavano nel cantiere, come confermato dal ministro dei Trasporti Suriya Jungrungreangkit. Il comandante della polizia di Bangkok, Siam Boonsom, ha dichiarato che le autorità stanno ancora indagando per determinare le cause del crollo e che intraprenderanno azioni legali contro i responsabili.