Terremoto nuova forte scossa in Italia | avvertito boato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 oggi sabato 15 marzo, alle 13.32 con epicentro al rione Solfatara, piena caldera vulcanica, ha seminato paura in tutta Napoli, ma soprattutto nell'area dei Campi Flegrei. I residenti riferiscono di aver sentito un boato: la scossa è stata «molto lunga». Il sisma delle 13.32 di oggi è stato avvertito distintamente anche stavolta e non solo nei comuni dell'area flegrea, ma anche in diversi quartieri di Napoli e in provincia, perfino a Portici, in area Vesuviana, cioè distante molti chilometri dalla zona dell'epicentro.