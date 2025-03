Tg24.sky.it - Terremoto Napoli, sgomberate 100 persone. Nuova scossa di magnitudo 3.9 ai Campi Flegrei

di3.9 registrata aialle 13:32 di oggi, 15 marzo. L'epicentro è alla profondità di circa 2,5 chilometri. Ilè stato avvertito non solo nella zona flegrea ma anche nei quartieri della zona occidentale die nel Giuglianese. Nella serata di ieri, dopo ladi 3.5 delle 19:44, il prefetto diMichele di Bari ha convocato, d'intesa con il dipartimento della Protezione civile, il Centro coordinamento soccorsi per una valutazione complessiva della situazione. In corso sopralluoghi e verifiche da parte dei tecnici dei Comuni interessati: 40 famiglie sono stateda un palazzo nel quartiere di Bagnoli, nell'area flegrea. In Puglia, invece, sono 14 le scosse che hanno interessato la costa garganica, registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: alle sette di ieri sera (la prima alle 20.