Terremoto Napoli, in corso sopralluoghi ai Campi Flegrei. In Puglia altre scosse notturne

Dopo l'ultima scossa di magnitudo 3.5 registrata aialle 19.44 di ieri, il prefetto diMichele di Bari ha convocato, d'intesa con il dipartimento della Protezione civile, il Centro coordinamento soccorsi per una valutazione complessiva. Inverifiche eda parte dei tecnici dei comuni interessati al fine di verificare eventuali danni strutturali: non risultano, al momento, nuovi danni rilevanti a persone e cose. In, invece, sono 14 leche hanno interessato la costa garganica, registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: alle sette di ieri sera (la prima delle quali alle 20.37 di magnitudo 4.7), ne sono seguitenella notte, tutte comprese tra 2 e 2.4 di magnitudo. L'ultima è delle 6.03 di stamattina, con magnitudo 2.